Спортсменка из Дмитрова в третий раз стала чемпионкой России по карате

Школьница Веста Литвиненко из Дмитрова вновь подтвердила статус сильнейшей каратистки страны в своей возрастной категории. Девочка завоевала первое место на чемпионате России федерации SKIF в дисциплине кумитэ.

Весте 10 лет. Это ее третья подряд победа на всероссийском уровне.

Спортсменка занимается в клубе «ИМА-Некрасовский» при одноименном Центре культурного развития. Ее тренирует Андрей Топал. Сегодня в учреждении карате занимаются свыше 50 спортсменов.

«Развитие детского спорта в нашем округе — одно из приоритетных направлений работы администрации. Количество талантливых спортсменов постоянно растет благодаря их упорству, таланту и воле к победе. Их успехи — это результат системной работы по развитию спортивной инфраструктуры и поддержке молодых дарований. Наша цель — не только воспитать новых чемпионов, но и создать в округе культуру здорового образа жизни», — добавил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.