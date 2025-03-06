Спортсменка из Дмитрова победила в первенстве России по санному спорту

В Сочи завершилось первенство России по санному спорту среди юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие 55 спортсменов из семи регионов страны.

Сборную Московской области на соревнованиях представляла дмитровская спортсменка, мастер спорта Дарья Олесик. Она продемонстрировала высокий уровень подготовки и завоевала золото в своей дисциплине.

Поздравляю с победой! Дарья в очередной раз достойно представила Московскую область и доказала, что Дмитров воспитывает чемпионов, — прокомментировал глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Турнир проходил в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и включал пять дисциплин в категориях одноместных и двухместных саней.

Стоит отметить, что неделей ранее Дарья успешно выступила на чемпионате России по санному спорту 2025 года, где завоевала серебряную медаль в заезде на одноместных санях и бронзу в спринте.