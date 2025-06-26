Спортсменка из Дмитрова победила в международном турнире по волейболу

В Минске прошел масштабный международный товарищеский турнир по волейболу, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Воспитанница спортивной школы «Дмитров М.Б.М.» Анна Цветкова в составе молодежной сборной России стала победителем соревнований.

Подготовила юную волейболистку опытный тренер Екатерина Низова. Под ее руководством Анна Цветкова заслужила право представлять страну на международных состязаниях. Накануне турнира дмитровская спортсменка прошла интенсивные учебно-тренировочные сборы на базе национальных команд России в Новогорске. Главным тренером молодежной сборной страны стала олимпийская чемпионка Светлана Сафронова.

«Успех нашей юной спортсменки — это не только ее личная победа, но и значимое достижение для всего Дмитровского округа. Мы будем и дальше создавать все необходимые условия для развития спорта и поддержки молодых талантов», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.