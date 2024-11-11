Спортсменка из Дмитрова победила на всероссийских соревнованиях по боксу

Воспитанники клуба бокса из Дмитрова поучаствовали в чемпионате России по боксу среди женщин. Одна из спортсменок заняла первое место.

Участниками соревнований стали 172 спортсменки из 50 регионов России. Лидером по количеству золотых медалей оказалась Московская область.

Победительницей в весовой категории «70 килограммов» стала Дарима Сандакова из Дмитрова. Благодаря этому она вошла в состав женской национальной команды по боксу.

«Поздравляем победителей и призеров, а также нашу Дмитровскому команду, тренера Евгения Разживина и спортсменку и желаем дальнейших побед!» — сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Отметим, что победители чемпионата России поучаствуют в чемпионате мира по боксу.

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