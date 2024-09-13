Спортсменка из Дмитрова победила на турнире по теннису на колясках в Швейцарии

Виктория Львова из Дмитрова победила в одиночном разряде на международных соревнованиях по теннису на колясках. Она обошла соперниц из Нидерландов, Франции и Германии.

Турнир Sion Open — 2024 по теннису на колясках прошел в городе Сьон. Там соревновались спортсменки из Швейцарии, Великобритании, Нидерландов, Германии и Франции.

Воспитанница отделения спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» Виктория Львова стала лучшей в одиночном разряде. В четвертьфинале она обошла соперницу из Нидерландов, в полуфинале - представительницу Франции, в финале - спортсменку из Германии.

«Приятно вновь завоевать титул чемпионки. Последние полтора года играла не очень стабильно, в моей игре был незначительный спад, не удавалось выиграть крупный турнир. И вот все получилось. Теперь нужно постараться завершить год на таком же позитиве, чтобы занять максимально высокое место в рейтинге ITF», — отметила Виктория Львова.

Отметим, что Виктория тренируется под руководством Ольги Муриной.

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