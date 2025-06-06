Спортсменка из Дмитрова победила на международном турнире по теннису на колясках

Международные соревнования KPMG Open 1 проходили в столице Казахстана. Виктория Львова из Дмитровского округа выступала в составе сборной Московской области и завоевала две золотые медали.

В одиночном разряде Виктория Львова уверенно прошла весь турнирный путь, не оставив шансов соперницам. В финале дмитровская спортсменка встретилась с другой представительницей Подмосковья и одержала победу в двух сетах со счетом 6:2 и 6:3.

Вторую золотую медаль Виктория Львова выиграла в парном разряде, подтвердив, что является одной из сильнейших теннисисток на колясках не только в России, но и на международной арене.

Виктория Львова тренируется в спортивной школе олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» и уже не раз побеждала на турнирах высокого уровня.

Чемпионку поздравил с победой глава Дмитровского округа Иван Курданин. «Успехи Виктории — это гордость всего Подмосковья. Она настоящий пример мужества, силы духа и преданности спорту», — отметил руководитель муниципалитета.