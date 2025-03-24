Спортсменка из Черноголовки стала призером на Первенстве России по биатлону

Первенство России по биатлону среди юношей и девушек возрасте 17 и 18 лет прошло в Красноярске. Шестнадцатилетняя спортсменка из Черноголовки сумела завоевать бронзовую медаль в командном зачете.

Маргарита Рубан, представляющая Черноголовку в составе сборной Москвы, вместе с Сабиной Касупович и Софией Хропач заняли третье место. Трио московских биатлонисток завоевало «бронзу» в эстафетной гонке, где каждая участница преодолевала дистанцию в 4,5 километра. Девушки уступили лишь командам из Ханты-Мансийского автономного округа и Республики Татарстан.

По словам организаторов, погодные условия во время заезда были не самыми благоприятными — трассу накрыл моросящий дождь, который мог осложнить задачу спортсменам. Однако, несмотря на это, команда показала отличное время, преодолев дистанцию за 50 минут 31,9 секунды.