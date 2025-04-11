Спортсменка из Чехова завоевали золото на турнире по боксу

В Московской области прошло первенство Российской общественной физкультурно-спортивной организации «Юность России» среди юношей и девушек. На нем жительница муниципального округа Чехов стала первой.

На соревнованиях присутствовали боксеры со всех регионов России, их собралось более 400. После семи часов жесткого отбора судебная комиссия оставила 269 спортсменов и дала старт соревнованиям.

В весовой категории 51 килограмм вышла спортсменка из Чехова Виктория Супрун. Она провела три великолепных боя, поборов своих соперниц. Единогласным решением судей Викторию признали победителем состязаний в данной категории. Теперь ей предстоит представлять округ на первенстве России, которое пройдет с 27 июня по 4 июля в столице Республики Коми Сыктывкаре.

Тренируется спортсменка в школе бокса «Ударник» под руководством Василия Решетникова.