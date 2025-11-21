Спортсменка из Чехова завоевала золото на всероссийских соревнованиях
Воспитанница школы олимпийского резерва по боксу «Витязь» имени Александра Поветкина Ксения Андреева заняла первое место на всероссийских соревнованиях по боксу «Олимпийские надежды». Спортивные состязания проводились среди девушек 15-16 лет и юниорок 17-18 лет.
На церемонии открытия с приветственным словом к участницам обратился член Наблюдательного совета Дирекции Федерации бокса России в Южном федеральном округе Геннадий Горячкин. Он передал слова приветствия от руководителя Дирекции Федерации бокса России Дмитрия Кашина, пожелал участницам успешных выступлений, подчеркнув важность турнира для развития женского бокса, а также выразил благодарность организаторам за высокий уровень подготовки.
Соревнования проходили с 12 по 21 ноября в Ростовской области. В них приняли участие 147 девушек 15-16 лет и 118 юниорок 17-18 лет. Ксения Андреева стала лучшей на турнире в весовой категории 57 килограммов. Тренер спортсменки — Виктор Бурлаков.