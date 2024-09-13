Спортсменка из Чехова победила на всероссийском марафоне на 80 километров

Анна Сухих из Чехова стала серебряным призером ультрамарафона в Республике Карелия. Его участники пробежали дистанцию в 80 километров.

В забеге поучаствовали более полутора тысяч бегунов. В течение двух дней они преодолевали дистанции от 14 до 160 километров.

Чехов на соревнованиях представила ультрамарафонец Анна Сухих. Анна — профессионал в забеге на длинные и сверхдлинные дистанции.

Ранее девушка покорила несколько десятков марафонов и трейловых забегов. Год назад она преодолела дистанцию в 70 километров и стала серебряным победителем.

В этом году спортсменка из Чехова заняла второе место на дистанции в 80 километров или 50 миль. На преодоление этого расстояния она потратила 8 часов 26 минут и три секунды.

Отметим, что забег Vottovaara Mountain Race традиционно состоялся в Республике Карелия. Соревнование считается одним из самых живописных в России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».