Спортсменка из Чехова победила на соревнованиях по кикбоксингу

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Первенство России по кикбоксингу прошло с 18 по 23 мая в Наро-Фоминске. В соревнованиях приняли участие порядка 1500 спортсменов в возрасте 17-18 лет из 73 регионов России.

Участники соревновались в нескольких дисциплинах: «лоу-кик», «К1» и «фулл-контакт». Также по результатам турнира провели отбор в состав национальной сборной.

Воспитанница бойцовского клуба «Булат» из муниципального округа Чехов Ксения Андреева выступила в составе сборной Московской области. Девушка провела три боя, одержав уверенные победы, и заняла первое место. Таким образом, она выполнила норматив на звание «Мастера спорта России». Тренируется спортсменка у Бийбулата Абзагирова.

Первенство России по кикбоксингу среди девушек, юношей, юниоров и юниорок прошло в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».