Спортсменка из Богородского округа стала призером на турнире в Грозном

Воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва из Богородского округа Вероника Моисеева завоевала первое место на всероссийском турнире по тяжелой атлетике «Памяти Первого Президента Чеченской Республики, Героя России А. А. Кадырова». Соревнования прошли в Грозном и собрали более 130 атлетов из 21 региона страны.

В напряженной борьбе спортсменка из Богородского округа показала суммарный результат 166 кг в весовой категории 77 кг и заняла первое место. Этот успех стал подтверждением высокого уровня подготовки в школе и слаженной работы тренерского штаба. Особые слова благодарности — тренеру и преподавателю Ольге Бурнашевой, чей опыт и наставничество помогли спортсменке подойти к турниру в лучшей форме и уверенно выступить.

Победители и призеры получили медали, кубки и денежные призы от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и Федерации тяжелой атлетики Чеченской Республики.

2026 год складывается для Вероники успешно. В феврале на Первенстве России среди юниорок 19-20 лет в Екатеринбурге она завоевала две серебряные медали и одну бронзовую с результатами 71/93/164 кг (бронза в рывке, серебро в толчке, серебро в сумме двоеборья). Еще одну победу девушка одержала в мае на всероссийском турнире «Победа» в Москве, заняв второе место среди женщин.