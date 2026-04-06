Спортсменка из Богородского округа стала чемпионкой России по пауэрлифтингу

С 29 марта по 3 апреля во Владимирской области, в городе Собинка, проходил чемпионат России по пауэрлифтингу среди спортсменов с нарушением зрения. Сильнейшие атлеты со всей страны продемонстрировали высокий уровень подготовки и настоящую волю к победе.

На протяжении почти недели более 60 участников из 22 регионов страны боролись за медали в дисциплине «жим лежа». Главным судьей соревнований стал Дмитрий Красильников, главный тренер паралимпийской сборной России по пауэрлифтингу.

Спортсменка из Богородского округа уверенно выступила на соревнованиях и вернулась домой с высокой наградой. Светлана Ключко стала чемпионкой России в весовой категории до 67,5 кг с результатом 79 килограммов. Она также стала чемпионкой среди ветеранов.

Такой результат в очередной раз подтвердил высокий уровень подготовки спортсменки и профессионализм тренера Александра Сикавина.

Как призналась Светлана, этот результат очень ценен, ведь он стал плодом серьезных усилий, тренировок и преодоления трудностей, а также подтверждением ее веры в себя и свои силы.

Светлана начала заниматься этим видом спорта относительно недавно, около трех лет назад. Тренер считает ее очень талантливой и целеустремленной.

Для участников соревнований была предусмотрена большая экскурсионная программа, в рамках которой спортсмены смогли познакомиться с достопримечательностями и богатой историей Владимирского края.