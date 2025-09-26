Спортсменка из Богородского округа победила на чемпионате России по пауэрлифтингу

Пауэрлифтинг — это силовое троеборье, куда входят приседания со штангой, жим штанги лежа и становая тяга. В Екатеринбурге с 22 по 28 сентября проходят чемпионат России по пауэрлифтингу среди слепых и Кубок России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортсменка из Богородского округа смогла завоевать золотую медаль в своей весовой категории.

В соревнованиях приняли участие более 100 человек. Среди них — жительница Богородского округа Светлана. Она успешно выступила на Кубке чемпионов в троеборье. Общая сумма ее результатов составила 315 килограммов, что соответствует нормативу мастера спорта. В жиме лежа спортсменка подняла 72,5 килограмма, в становой тяге показала личный рекорд — 140 килограммов, а в приседании со штангой установила еще один личный рекорд — 102,5 килограмма.

Светлану подготовил тренер Александр Сикавин. Спортсменка продемонстрировала упорство и целеустремленность, достойно представив Богородский округ. При этом тяжелой атлетикой она начала заниматься относительно недавно — около двух лет назад.