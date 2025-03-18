Спортсменка из Балашихи вошла в состав сборной России по самбо

Алеся Медведева, спортсменка из Балашихи, завоевала серебряную медаль на чемпионате России по боевому самбо среди женщин, прошедшем в Казани. Этот успех обеспечил ей место в составе национальной сборной.

Тренирующаяся под руководством Артема Трунева в спортивной школе олимпийского резерва имени Ляпкина Алеся начала свой спортивный путь с занятий спортивной гимнастикой в раннем детстве. В возрасте семи лет она переключилась на самбо и дзюдо, продемонстрировав упорство и целеустремленность. В 2018 году она стала чемпионкой мира среди студентов по самбо.

Алеся считает, что качественная подготовка является ключом к победам, и не полагается на суеверия. Она призывает спортсменов верить в себя и неуклонно двигаться к своей цели, несмотря на возможные поражения.

Включение в состав сборной России подтверждает высокий уровень мастерства Алеси и ее преданность спорту. Она готова достигать новых высот и представлять страну на международной арене.