Спортсменка из Балашихи установила российский и мировой рекорд по сухой гребле

Мария Осина, 20-летняя спортсменка из Балашихи, установила мировой и российский рекорд на соревнованиях по сухой гребле в составе женской команды «Энергия». Турнир прошел в Санкт-Петербурге, команда преодолела дистанцию в тысячу километров за 61 час 46 минут 49,7 секунды.

Мария начала заниматься сухой греблей год назад, до этого девушка шесть лет посвятила легкой атлетике и другим видам спорта. Это помогло ей развить выносливость и целеустремленность. Спортсменка из Балашихи отметила, что достижение рекорда стало для нее настоящим вызовом как физически, так и морально. Девушка поблагодарила коллег за успешный результат.

Участниц команды «Энергия», побивших мировой рекорд, поздравил известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Отметим, что гребля-индор, или гребля на эргометрах — это официальная дисциплина, утвержденная Министерством спорта Российской Федерации в 2015 году. Соревнования проводятся на специальных тренажерах, имитирующих греблю в академических лодках на воде.