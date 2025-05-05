Спортсменка из Балашихи установила новый рекорд России по суточному бегу

Екатерина Аверина из Балашихи совершила достижение, преодолев за 24 часа дистанцию в 260 километров и 174,5 метра. Этот результат не только стал новым женским рекордом России, но и занял седьмое место в мировом рейтинге суточного бега.

Девушка неоднократно принимала участие в чемпионатах России по суточному бегу, традиционно стартуя в Пестовском парке Балашихи. В этот раз соревнования проходили в Москве, в районе Измайлово. Годами спортсменка готовилась к установлению рекорда, тщательно выстраивая тренировочный процесс и стратегию на забег.

«В прошлом году до рекорда мне не хватило буквально немного. В этот раз я целенаправленно шла к этой цели, хотя даже не могла предположить, что смогу пробежать именно столько», — поделилась впечатлениями Екатерина Аверина.

Средний темп спортсменки составил пять минут 32 секунды на километр — результат, требующий не только физической выносливости, но и сильнейшей моральной устойчивости. В течение всей гонки Екатерину поддерживал ее супруг, который находился на стадионе и помогал ей сохранять мотивацию и силы.

Кроме Екатерины, в соревнованиях принял участие еще один представитель Балашихи — Андрей Хрей. Для него это стал первый опыт сверхмарафонского забега в любительской категории. Андрей преодолел впечатляющую дистанцию в 225 километров, заняв второе место в своей категории.