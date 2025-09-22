Спортсменка из Балашихи стала призером первенства мира по муайтай

Двукратная победительница первенств России и мира Александра Земсковене из городского округа Балашиха успешно выступила в составе сборной России на турнире по муайтай, завоевав серебряную медаль. В ходе соревнований спортсменка одержала уверенные победы над соперницами из Египта и Казахстана, подтвердив высокий уровень мастерства.

К подготовке к мировым соревнованиям Александра приступила в Таиланде, где тренировалась под руководством опытных наставников из балашихинского клуба муайтай «Феникс». В течение четырех лет спортсменку тренируют Денис Хоменко и Виталий Волосовский, проводя тренировки по полтора часа шесть раз в неделю. Такой интенсивный режим позволил девушке достичь значительных успехов на международной арене.

Муайтай, или тайский бокс, известен как «искусство восьми конечностей» — в этом виде боевого искусства разрешены удары кулаками, локтями, коленями и голенями. Муайтай является национальным видом спорта Таиланда с многовековой историей, объединяя в себе ударную технику и элементы борьбы в клинче. Этот динамичный и технически сложный спорт требует от спортсменов не только силы и выносливости, но и высокой боевой техники и тактической грамотности.