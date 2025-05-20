Спортсменка из Балашихи стала чемпионкой России по универсальному бою

Алеся Медведева ярко заявила о себе на чемпионате России по универсальному бою, завоевав золотые медали в двух дисциплинах — «Лайт» и «Классика». Соревнования, прошедшие в этом году, собрали более 400 атлетов из 38 регионов страны, и Алеся, представлявшая Московскую область, продемонстрировала выдающуюся подготовку и несгибаемый спортивный дух.

Чемпионат России по универсальному бою — одно из ключевых событий года, где спортсмены соревнуются в сложных дисциплинах, включающих полосу препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой. Победа в двух категориях стала для Алеси важным достижением, обеспечив ей место в национальной сборной.

«Этот старт был для нас главным в сезоне. Мы много работали, и я рада, что смогла показать высокий результат. Впереди новые вызовы, поэтому продолжаем тренироваться», — поделилась Медведева. Спортсменка занимается под руководством Артема Трунева в школе олимпийского резерва имени Ляпкина.

Алеся Медведева уже не раз доказывала свой высокий уровень подготовки. В марте 2025 года она завоевала серебряную медаль на чемпионате России по самбо среди женщин, войдя в состав сборной, а в 2018 году стала чемпионкой мира среди студентов. Теперь спортсменка готовится к Кубку мира по боевому самбо, который пройдет в июне в Ереване.