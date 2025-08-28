Спортсменка из Балашихи представит Россию на первенстве мира по муай-тай

Двукратная чемпионка Первенства России и мира, 18-летняя Александра Земсковене из Балашихи представит Россию на Первенстве мира по муай-тай, которое пройдет с 10 по 20 сентября 2025 года в Абу-Даби. Спортсменка вошла в состав национальной сборной и готовится к соревнованиям с полной самоотдачей.

Сейчас Александра тренируется в Таиланде под руководством наставников балашихинского клуба муай-тай «Феникс» — Дениса Хоменко и Виталия Волосовского. На протяжении четырех лет они готовят ее к боям, уделяя тренировкам по полтора часа шесть раз в неделю. Интенсивные занятия включают отработку ударов, технику клинча и физическую подготовку.

«Я очень горжусь тем, что нахожусь в лучшей сборной мира. Для меня это большая ответственность», — поделилась Александра Земсковене.

Муай-тай, или тайский бокс, — национальный вид спорта Таиланда, известный как «искусство восьми конечностей». Он сочетает удары кулаками, локтями, коленями и голенями с элементами борьбы в клинче. Этот вид боевого искусства с многовековой историей требует не только физической силы, но и высокой концентрации и стратегического мышления.

Александра Земсковене уже доказала свой высокий уровень, завоевав титулы на национальных и международных соревнованиях. Жители Балашихи и поклонники муай-тай с нетерпением ждут ее выступления в Абу-Даби, где она поборется за новые награды для России.