Спортсменка из Балашихи победила на турнире по плаванию в Пензе

Участие во Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады по плаванию принесло ученице гимназии № 1 Дарье победу в преодолении дистанции 25 метров. Кроме того, она взяла серебро в плавании кролем.
Эти соревнования приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и, кроме плавания, включали состязания по роллер спорту. Участвовали больше 450 атлетов от восьми лет и со всей страны. Среди них — около 300 спортсменов с ментальными особенностями.
Участников наградили медалями, дипломами, сувенирами и памятными подарками.
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