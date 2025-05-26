Спортсменка из Балашихи победила на первенстве России по кикбоксингу

Спортсмены из Балашихи внесли значительный вклад в успех сборной Московской области на первенстве России по кикбоксингу, проходившем в Наро-Фоминске. Команда региона продемонстрировала выдающиеся результаты, завоевав восемь золотых, шесть серебряных и 12 бронзовых медалей.

Ярким достижением стала победа Анастасии Поздняковой, воспитанницы спортивного клуба кикбоксинга Балашихи. В возрастной категории 17–18 лет и весе до 56 килограммов она уверенно выиграла золотую медаль в дисциплине лоу-кик, одержав победу во всех трех поединках. Этот успех обеспечил ей место в молодежной сборной России по кикбоксингу.

Соревнования, организованные в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», собрали рекордное число участников — 1446 спортсменов из 73 регионов страны. Атлеты состязались в дисциплинах лоу-кик, К1 и фулл-контакт, демонстрируя высокий уровень подготовки и мастерства.

По итогам первенства были сформированы составы национальной сборной по кикбоксингу. Успехи спортсменов из Балашихи и Московской области подчеркивают важность развития спортивной инфраструктуры и поддержки молодых талантов, которые продолжают прославлять регион на всероссийской арене.