Спортсменка из Балашихи одержала первую победу на первенстве мира по муайтай

Двукратная чемпионка первенства России и мира по муайтай, балашихинская спортсменка Александра Земсковене представляет сборную России на престижных международных соревнованиях, проходящих в Абу-Даби. Уже в первом поединке на ринге Александра одержала уверенную победу над соперницей из Египта, продемонстрировав высокий уровень подготовки и боевого мастерства.

Подготовкой к чемпионату Александра занималась в Таиланде — на родине муайтай — под руководством тренеров балашихинского клуба «Феникс». На протяжении последних четырех лет ее наставниками являются Денис Хоменко и Виталий Волосовский, которые проводят с Александрой интенсивные тренировки по полтора часа шесть раз в неделю, тщательно оттачивая каждое движение и стратегию боя.

«Чувствую себя хорошо, вообще не устала. Я приехала третий раз выиграть мир — болейте за меня», — поделилась Александра.

Муайтай, или тайский бокс, известен как «искусство восьми конечностей» — этот вид боевого искусства разрешает наносить удары кулаками, локтями, коленями и голенями. Муайтай является национальным спортом Таиланда с многовековой историей и представляет собой уникальное сочетание ударной техники и элементов борьбы в клинче.