Спортсмена и тренера Бориса Михайлова поздравили с Днем хоккея в Солнечногорске

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков встретился с выдающимся хоккеистом, легендой мирового спорта Борисом Михайловым, чтобы поздравить его со Всероссийским днем хоккея. Во время беседы за чашкой чая они вспоминали исторические матчи и обсуждали актуальные события Континентальной хоккейной лиги. Также Константин Михальков ознакомился с уникальными предметами коллекции в доме прославленного спортсмена.

Борис Михайлов рассказывал о своем детстве в Москве, о первых тренировках и о том, как в дворовой коробке ребята сами строили борта — таскали доски со стройки.

«Мы услышали про дорогу в большой спорт, про „тринадцатый“ номер, который вызывал страх у вратарей по всему миру», — поделился руководитель муниципалитета.

Константин Михальков посетил домашний музей, который создали по инициативе супруги хоккеиста Татьяны. В его коллекции представлены олимпийские медали, разнообразные награды, памятные шайбы и памятные фотографии. Гость выразил глубокую признательность Борису Михайлову за теплый прием и радушие.

Напомним, что Борис Петрович Михайлов — это выдающийся спортсмен, завоевавший два золота и одно серебро на Олимпийских играх, восьмикратный чемпион мира. Он 10 раз становился обладателем Кубка Европы и 11 раз — чемпионом СССР. Его признавали лучшим бомбардиром чемпионата мира и дважды — лучшим нападающим и снайпером. За время участия в чемпионатах СССР он забросил рекордные 428 шайб. Под его руководством сборная России впервые одержала победу на чемпионате мира, завоевав золото. Много лет Борис Михайлов живет в Солнечногорске. В честь знаменитого хоккеиста назвали физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный в поселке Поварово.