Спортсмен Сергей Задков из Чехова стал рекордсменом России по пауэрлифтингу

В Московской области завершился чемпионат мира по пауэрлифтингу. Участниками турнира стали более 300 спортсменов. Сергей Задков установил на состязаниях новый рекорд России.

«Дается три попытки на выполнение. Каждую попытку можешь повышать вес. Решил на второй попытке не рисковать также 265 килограммов в зачет, третьим сделал 272,5 килограммов тоже зачет, в общем все попытки были рекордные, каждый вес был рекордным и на четвертую попытку рекордный вес взял: дополнительная попытка дается на восстановление рекорда. Вот 277,5 килограммов», — сказал рекордсмен мира по жиму лежа без экипировки Сергей Задков.

Атлеты из Белоруссии, Бразилии, Буркина-Фасо и 33-х регионов России собрались в Подмосковье на чемпионат мира по пауэрлифтингу. Спортсмен Сергей Задков из Чехова выиграл золотую медаль среди участников в весовой категории до 82,5 килограммов в жиме лежа в однослойной экипировке. Он также установил новый рекорд России.

К юбилейному X чемпионату мира по пауэрлифтингу, который состоится в ноябре, спортсмен уже начал активно готовиться. Ожидается, что в турнире примут участие более трех тысяч спортсменов из двадцати стран.

«16 ноября пройдет десятый чемпионат мира, там уже заявились более трех с половиной тысяч участников, около 40 стран примут участие в этом турнире. Попробовать показать там свой лучший результат, естественно мировой рекорд там постараться побить. Действующий мне там принадлежит — 250 кг, буду стараться его улучшить», — поделился спортсмен.

Сергей успешно совмещает профессиональный спорт и семью, являясь при этом многодетным отцом.

«Помимо спорта времени мало на что хватает, потому что воспитываю троих детей, все время личное стараемся уделить детям, на их развитие потратить. Также путешествовать еще любим, на сноуборде покататься зимой, в горы летом съездить», — рассказал он.

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