Спортсмен из Зарайска стал победителем Кубка Егорьевска по шахматам

Рейтинговый турнир по блицу «Мемориал Валерия Пономаренко» был посвящен памяти многократного чемпиона Егорьевска по шахматам и детского тренера. Соревнования собрали 47 участников из Зарайска, Воскресенска, Люберец, Раменского, Луховиц, Пушкино, Дрезны, Коломны, Орехово-Зуева, а также из Москвы, Владимира и Рязани.

За награды боролись шахматисты в возрасте от восьми до 86 лет. Зарайск на турнире представляли Дмитрий Коненкин, Егор Соколов, Иван Лосев и Евгений Пушкарев.

Дмитрий Коненкин продемонстрировал отличную игру и вышел в лидеры с первых же туров. Он не проиграл ни одной партии, набрав девять очков из 11 возможных. По итогам зарайский шахматист разделил первое место с мастером ФИДЕ из Рязани Андреем Соколовым, но дополнительные показатели помогли Дмитрию Коненкину стать победителем «Мемориала Валерия Пономаренко». Бронзовую награду завоевал рейтинг-фаворит турнира Владимир Литус из Раменского.

Благодаря этой победе и успешной игре в предыдущих этапах Дмитрий Коненкин также стал чемпионом Открытой шахматной лиги Егорьевска 2025 года.

Остальным представителям Зарайска, несмотря на хорошую игру, не удалось пробиться в призовую тройку из-за высокой конкуренции на верхних позициях турнирной таблицы.