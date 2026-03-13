Спортсмен из Зарайска стал обладателем «Кубка Героя» по боксу

Турнир собрал юношей и девушек 15–16 лет. На ринг вышли 287 атлетов, представлявших 33 региона Российской Федерации. Зарайск и местную Детско-юношескую спортивную школу представлял кандидат в мастера спорта Никита Гуляев.

«Его выступление на турнире можно назвать эталонным. Никите предстояло провести четыре поединка, и каждый из них стал демонстрацией высокого технического мастерства и тактической зрелости. На пути к высшей ступени пьедестала зарайский боксер сломил сопротивление серьезных оппонентов из Москвы, Подмосковья и Ивановской области. Несмотря на то, что среди соперников были опытные бойцы, включая других кандидатов в мастера спорта, Никита не оставил им ни единого шанса», — отметили организаторы.

Все четыре боя Гуляев выиграл единогласным решением судей. За весь турнир Никита не отдал противникам ни одного раунда, показав стопроцентный результат. Такая уверенность на ринге позволила ему не только примерить золотую медаль, но и получить почетный трофей — чемпионский пояс. Золото «Кубка Героев» гарантировало ему прямую путевку на Первенство России 2026 года. Главный турнир страны пройдет в подмосковном Чехове.