Спортсмен из Воскресенска стал призером первенства России по фехтованию

Первенство России по фехтованию среди юниоров началось в Орле 8 января. Соревнования проходят в многофункциональном комплексе «Гринн».

В турнире участвуют самые сильные и перспективные фехтовальщики со всей России в возрастной категории до 21 года. В течение девяти дней участники будут соревноваться во владении тремя видами оружия — рапирой, саблей и шпагой. Медали разыграют среди юношей и девушек в личном и командном первенстве.

Воспитанник Воскресенской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию Илья Лобыкин, выступающий в составе первой сборной команды Московской области, стал бронзовым призером соревнований.

Достойные результаты показывают и другие спортсмены из Воскресенска — Софья Иванова, Виктория Маркина, Лев Сдобников, Артем Карпунин, Илья Анурьев, Снежана Каменская, Александра Балашова и Полина Беспалова.