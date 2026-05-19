Спортсмен из Воскресенска стал призером чемпионата Европы по армрестлингу

Чемпионат Европы по армрестлингу проходил в Будапеште с 12 по 16 мая. Уникальный турнир объединил здоровых атлетов и участников с нарушениями зрения, слуха и поражением опорно-двигательного аппарата.

В соревнованиях участвовали 150 спортсменов из 33 стран мира. В составе сборной России выступили 16 пара-спортсменов, в том числе воспитанник спортивного клуба инвалидов «Лидер» из Воскресенска Алексей Щеглов.

Воскресенский атлет завоевал бронзовую награду в категории свыше 85 килограммов, уступив только чемпиону — грузинскому спортсмену Нике Куртанидзе и серебряному призеру — Кандогану Гумусу из Турции.

По итогам турнира российская сборная заняла третье общекомандное место, завоевав 21 медаль и подтвердив высокий уровень отечественного пара-армрестлинга.

Турнир в Венгрии стал ярким примером силы духа, где спортивные принципы равных возможностей были воплощены в жизнь.