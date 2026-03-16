Спортсмен из Воскресенска победил на первенстве Европы по борьбе

Данил Григорьев принес своей команде второе мужское золото в весовой категории до 77 килограммов. Соревнования среди юниоров и юниорок до 24 лет проходили в сербском городе Зренянине с 9 по 15 марта.

Молодой человек выступает за областной Центр олимпийских видов спорта и спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам городского округа Воскресенск. В финальной схватке российский спортсмен показал впечатляющий результат, одержав победу над представителем Армении. Бронзовые награды получили борцы из Украины и Грузии.

Всего подмосковные атлеты привезли с первенства Европы пять медалей: два золота, два серебра и одну бронзу. Помимо успеха Данила Григорьева, еще одно золото завоевал другой представитель Московской области.

Первенство собрало сильнейших молодых борцов и стало важным этапом в их спортивной карьере.