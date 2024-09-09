Спортсмен из Воскресенска победил на областном первенстве по боевому самбо

На первенстве Московской области по боевому самбо серди юниоров 16-18 лет на первую ступеньку пьедестала поднялся Вадим Минасян из городского округа Воскресенск. Соревнования прошли в Королеве.

Воспитанник Воскресенской спортивной школы по единоборствам Вадим Минасян представил Воскресенск на областном первенстве по боевому самбо среди юниоров 16-18 лет. Он выступил в весовой категории до 53 кг. Борец завоевал первое место, продемонстрировав силу, технику, спортивные навыки и волю к победе.

К соревнованиям спортсмена готовили тренера Давид Тунгия и Алеся Волкова.

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