Спортсмен из Воскресенска победил на международном турнире по греко-римской борьбе

Спортсмены из Воскресенска завоевали три золотые медали на международном турнире по греко-римской борьбе на призы губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. В соревнованиях приняли участие более 120 человек из 24 регионов России, а также из Беларуси, Азербайджана и Армении.

Муслим Исаев из Воскресенска занял первое место в весовой категории до 67 килограммов. В финале он победил соперника из Кемеровской области. Бронзовыми призерами стали борцы из ЯНАО и Самарской области.

Турпал-Али Исаев победил в весовой категории до 72 килограммов. Серебро получили спортсмены из Свердловской области. Третье место поделили воспитанники из Красноярского и Краснодарского краев.

Международные соревнования по греко-римской борьбе на призы губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа прошли 15 и 16 ноября в Тарко-Сале.