Спортсмен из Солнечногорска стал призером ультрамарафона

В Переславле-Залесском прошел марафон Mad Fox Ultra. В соревнованиях по трейлраннингу на различных дистанциях приняли участие около 200 человек. Антон выбрал самый протяженный маршрут — Valhalla Race 100 miles Last of Us и занял третье место.

Спортсмен прошел трассу за 17 часов, 31 минуту и 13 секунд. Длина дистанции составила 165,2 километра. Маршрут пролегал по природному рельефу через лед, лесные массивы, архитектурные памятники и древние храмы.

«Участие в зимнем ультрамарафоне стало серьезным испытанием для спортсменов, демонстрируя их выносливость перед суровыми условиями погоды и непростым ландшафтом. Наш земляк Антон Нестеренко вновь подтвердил высокий уровень подготовки, заняв почетное третье место. От всей души желаем Антону скорейшего восстановления сил и дальнейших ярких побед на спортивных трассах», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее Антон одержал победу в ночном ультратрейле «CrazyOwl50 Изборск–Железный город», пробежав дистанцию 50 километров за четыре часа 30 минут 22 секунды, а также стал победителем забега на 60 километров на фестивале спорта «Спортмастер Pro Fest».