Спортсмен из Солнечногорска стал чемпионом мира по рукопашному бою

Спортсмены Солнечногорска успешно выступили на Чемпионате мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин, который состоялся в Рязани. Спортсмены вернулись домой с золотой, серебряной и бронзовой медалями. О достижениях сообщил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В борьбе за титул сильнейших сошлись 200 участников, представлявших 22 государства, включая Республику Беларусь, Азербайджан, Германию, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан. В составе российской сборной были 66 атлетов, среди которых оказались и воспитанники Дома детского творчества «Буревестник» из Солнечногорска.

После напряженных схваток Роман Манухин одержал победу, став чемпионом мира. Илья Манухин удостоился серебряной награды, а Вероника Зотова получила бронзу. Все они показали высокие результаты в дисциплинах «бой» и «демонстрация техники».

«Наши ребята показали невероятный характер, волю к победе и высочайшее мастерство. Этот общий успех — результат титанического труда не только самих спортсменов, но и их наставников, тренеров Романа Валерьевича и Владимира Валерьевича Манухиных. Низкий вам поклон за вашу преданность делу и умение воспитывать чемпионов», — поблагодарил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Отметим, что ранее в текущем месяце Денис Герасимов, также представляющий ДДТ «Буревестник», занял вторую позицию на Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою «Кубок оружейников». Этот турнир для юношей, девушек, юниоров и юниорок состоялся в Ижевске, собрав 629 участников из 24 российских регионов.