Спортсмен из Солнечногорска победил в марафоне на 46 километров

Спортсмен из Солнечногорска Солнечногорска Антон Нестеренко вновь продемонстрировал свою физическую подготовку, одержав победу в соревнованиях Spas-Kamenka Alpinindustria Trail. Он преодолел дистанцию в 46 километров за три часа, 26 минут и семь секунд.

Марафон состоялся в 30 километрах от Солнечногорска, в коттеджном поселке «Спас-Каменка». Участники должны были преодолеть маршрут, пролегающий через поля, леса и болота. Лучше всех справился житель Солнечногорска Антон Нестеренко.

Спортсмен рассказал о своих планах на предстоящий зимний старт Madfox Ultra, который пройдет в декабре в Переславле-Залесском. Он отметил, что активно готовится к этому событию и рассматривает дистанции 170 или 90 километров, хотя еще не определился с выбором.

В летнем забеге Alpindustria TrailSeries на дистанции 63,5 километров среди более 50 участников Антон также финишировал первым. Спортсмен участвовал в марафонах Kildin Ultra Grand Escape-2023, Golden Ring Ultra Trail 100, Zuratkul Fest и Crazy Owl 50 Zavidovo.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков подчеркнул, что упорство и преданность Антона бегу вдохновляют как новичков, так и опытных спортсменов. Он добавил, что Нестеренко уверенно движется к новым спортивным вершинам, и пожелал ему успехов.

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