Спортсмен из Серпухова завоевал золото на первенстве Подмосковья по самбо

Спортсмен Евгений Сычев одержал победу на первенстве Подмосковья по самбо среди юношей и девушек в возрасте 16-18 лет, прошедшем 5 октября в Реутове. Он завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 98 килограммов.

Евгений тренируется в секции «Дзюдо/самбо» при «Спортивной школе „Ока“ в Пущине, где под руководством опытных тренеров он развивает свои способности и достигает новых высот в спорте. Его победа стала ярким событием турнира, который собрал более трехсот участников из 46 округов Московской области.

Отметим, что по итогам соревнований будет проведен отбор на первенство Центрального Федерального округа, которое состоится в ноябре. Победа Евгения Сычева — это не только личное достижение, но и вдохновение для других молодых спортсменов региона.

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