Спортсмен из Серпухова выступил на первенстве Абхазии по теннису

Спортсмен из Протвина, воспитанник местной спортивной школы, представил округ на первенстве Абхазии по теннису, которое проходило в городе Сухуми. Соревнования собрали юных теннисистов из разных регионов.

По итогам соревнований Василий занял второе место в одиночном разряде среди юношей и девушек до 17 лет. По словам организаторов турнира, этот успех стал результатом тренировок и целеустремленности молодого спортсмена. Кроме того, Василий занял четвертое место в смешанном парном разряде.

«Это значимый успех, свидетельство высокого уровня подготовки и целеустремленности нашего спортсмена», — сообщили в спортивной школе «Протвино».

Соревнования проходили в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни», направленного на популяризацию спорта и здорового образа жизни среди населения. Проект способствует развитию спортивной инфраструктуры и созданию условий для занятий спортом для всех желающих.