В Москве прошел чемпионат мира по пауэрлифтингу, собравший сильнейших атлетов. Соревнования проходили при участии почти четырех тысяч спортсменов из более чем двух десятков стран, включая Австралию, Иран, Индию, Чехию и других.

Среди многочисленных дисциплин турнира выделялись классические виды силовых упражнений, такие как классический пауэрлифтинг, силачи в двойном разряде, отдельные упражнения вроде приседа и жима штанги лежа. Однако отдельно стоит упомянуть категорию соревнований для спортсменов с нарушениями опорно-двигательной системы. Здесь лидером оказался Игорь Старовойт, известный как председатель серпуховского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Он установил личный рекорд в упражнении жим лежа. Вес снаряда составил 180 килограммов.

Выступление обеспечило Игорю сразу два титула: первое место в своей возрастной категории среди мужчин массой до 90 килограммов и третье место в общем зачете.