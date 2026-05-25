Спортсмен из Серпухова стал победителем турнира «Золотая белка»

Традиционный турнир «Золотая белка» по армрестлингу, дартсу и гиревому спорту прошел в доме культуры «Салют» в Москве 24 марта. Соревнования собрали команды из Москвы и Подмосковья, Тулы и Чувашии.

Руководитель серпуховского клуба «ФОПС» Михаила Шешин успешно выступил на турнире, показав впечатляющие результаты сразу в нескольких дисциплинах. В категории «ветераны» он занял первое место в весе свыше 90 килограммов и на правой руке в абсолютной категории. В левой руке в абсолютной категории Михаил стал вторым.

Среди мужчин разных возрастных категорий серпуховский спортсмен был лучшим на правой руке в абсолютной категории и победил по сумме двоеборья, а также завоевал бронзу на левой руке в абсолютной категории.

В гиревом спорте, где время на выполнение упражнения было ограничено, Михаил Шешин занял второе место.