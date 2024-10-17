Спортсмен из Серпухова победил на областном турнире по самбо

Иван Шабонкин из Серпухова стал лучшим на турнире по самбо в Москве. Он обошел десятки соперников.

Турнир состоялся в октябре и был приурочен ко Дню учителя. Серпухов на соревнованиях представил воспитанник спортивной школы «Русский медведь» Иван Шабонкин.

Он занял первое место в своей категории. К состязаниям его готовил тренер Сергей Смирнов.

«Успех Ивана на турнире — это не только результат его упорного труда, но и плод совместной работы тренера и спортсмена. Достижения таких юных спортсменов вдохновляют других заниматься спортом и показывать высокие результаты», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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