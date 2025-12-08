Спортсмен из Серпухова победил на областном чемпионате по армрестлингу

Чемпионат Московской области по армрестлингу, прошедший в Балашихе, стал одним из главных событий спортивного сезона. Соревнования собрали 16 сильнейших команд региона.

За награды боролись более 120 атлетов. Триумфатором турнира стал представитель клуба «ФОПС» из Серпухова Александр Шапкин. Спортсмен выступал в весовой категории до 75 килограммов, где развернулась очень высокая конкуренция. Серпуховский атлет показал высокий уровень подготовки и настоящий характер, уверенно выиграв золотую награду. Теперь Александр Шапкин будет представлять Московскую область на чемпионате Центрального федерального округа.

Еще один спортсмен из серпуховского клуба «ФОПС» Георгий Золотарев достойно выступил на чемпионате по армрестлингу среди студентов высших учебных заведений Москвы, который прошел 6 декабря. В соревнованиях участвовали представители 35 высших учебных заведений.

Георгий Золотарев в напряженной борьбе стал бронзовым призером в весовой категории до 75 килограммов, где состязались 43 участника.