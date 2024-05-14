Спортсмен из Сергиева Посада победил на турнире по джигитовке | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 12:48 Спортсмен из Сергиева Посада победил на турнире по джигитовке Министерство социального развития Московской области

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Воспитанник семейного центра «Надежда» из Сергиева Посада Алексей Надыбин выиграл на соревнованиях по джигитовке. Турнир прошел 10 мая в Подмосковье.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, Алексей состоит на сопровождении в семейном центре как сирота.

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Джигитовка — это вид конного спорта, скачка на лошади с выполнением гимнастических и акробатических трюков.

«Благодаря примеру, смелости и упорству Алексея можно точно сказать, что человек может достичь всего, чего захочет. Сотрудники Семейного центра „Надежда“ и Министерство социального развития Подмосковья гордятся Алексеем и желают успехов и дальнейших побед», — сказали в ведомстве.

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