Спортсмен из Щелкова завоевал награду на Кубке России по карате

Столица вновь стала ареной спортивного события всероссийского масштаба — финала Кубка России по карате. Этап собрал лучших спортсменов страны, среди которых оказались обладатели максимальных рейтинговых очков, заработанных на протяжении года в многочисленных региональных и межрегиональных соревнованиях.

Соревнования стали испытанием мастерства, силы духа и техники. Турнир привлекает внимание широкой аудитории любителей боевых искусств, зрителей и болельщиков.

«Особого внимания заслуживает выступление спортсмена из Щелковского округа Ивана Сергеева. Ученик Спортивной школы олимпийского резерва оказался достойным соперником даже для признанных мастеров, уверенно пройдя все этапы отбора и попав в национальную команду своей возрастной группы и весовой категории», — сообщили организаторы.

По словам тренера, в решающем поединке Иван исполнил безупречное ката. Его техника и четкость выполнения каждого элемента принесли спортсмену второе место на национальном уровне.