Спортсмен из Щелкова возглавил мировой рейтинг по спортивной ходьбе

Дмитрий Кузнецов из Щелкова стал первым в мировом рейтинге по спортивной ходьбе на 1,5 километра среди мужчин старше 55 лет в 2024 году. Следом за ним второе место занял спортсмен из США, а третье — из Австралии.

Дмитрий Кузнецов преодолел 1500 метров за 7 минут 6 секунд, Дэвид Свартс из США — за 7 минут 10 секунд и Игнасио Хименес Солис из Австралии — за 7 минут 12 секунд.

Помимо Дмитрия Кузнецова, в десятку лучших вошел Иван Нечаев из России, а также спортсмены из Австрии и Хорватии.

Дмитрий Кузнецов показал наилучший результат на соревнованиях в Смоленске в июле 2024 года. Тогда он единственный стартовал с черным номером, который присваивается лучшим спортсменам на предыдущем чемпионате.

В спортивной ходьбе дистанция на 1,5 километра считается спринтом, поскольку в этой дисциплине соревнуются на более длинных расстояниях — 5, 10, 20 и 50 километров.

Дмитрий Кузнецов из Щелкова — 23-кратный чемпион России по спортивной ходьбе. Он много раз становился победителем и призером всероссийских и международных соревнований. Сегодня Дмитрий занимается тренерской деятельностью в физкультурно-оздоровительном комплексе. Его подопечные регулярно занимают призовые места на всероссийских турнирах.