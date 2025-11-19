Спортсмен из Щелкова стал призером международного турнира по керлингу на колясках

Подмосковный спортсмен стал серебряным призером международных соревнованиях по керлингу на колясках. Он выступал в составе сборной России, сообщили в Минспорте региона.

На турнире Виталий Данилов из Щелкова играл в команде Андрея Мещерякова вместе с Ольгой Беляк и Александром Ермоловым. Их квартет завоевал серебряные медали.

В Минспорте Московской области отметили, по итогам прошедших соревнований российские спортсмены заняли весь пьедестал почета.

Состязания проходили с 12 по 17 ноября в Санкт-Петербурге. Участниками турнира стали команды из Санкт-Петербурга и Самарской области, Краснодарского края, представители трех сборных команд России, а также спортсмены из Армении, Белоруссии и Казахстана.