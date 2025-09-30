Спортсмен из Щелкова стал победителем международного турнира по карате

Международные соревнования по киокусинкай «33-й мемориал Андрея Якутова» проходили в Новосибирске с 26 по 29 сентября. За награды боролись более 1400 участников из 16 стран и 33 регионов России.

Турнир проводился в память спортсмена и тренера Андрея Якутова, стоявшего у истоков развития киокусинкай в Московской области, уже в 33-й раз. В этом виде спорта, созданном на базе одного из самых силовых стилей карате, поединки проходят в полную силу и с максимально разрешенным набором атакующих и защитных действий.

В соревнованиях принял участие ученик восьмого класса школы № 20 из Щелкова Игорь Твердов. Спортсмен успешно провел шесть изнурительных поединков с кандидатами в мастера спорта и стал победителем в своем весовой категории. Он также выполнил норматив кандидата в мастера спорта.