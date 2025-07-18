Спортсмен из Щелкова стал победителем Кубка Европы по дзюдо

Соревнования проходили с 11 по 14 июля в венгерском городе Пакш. Турнир собрал более 500 сильнейших спортсменов из 38 стран мира.

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва из Щелкова Павел Коловердов выступал в весовой категории до 66 килограммов. Дзюдоист продемонстрировал высокий уровень подготовки, отличную физическую форму и силу характера. Коловердов выиграл в поединках с Шалевом Коэном из Израиля, Джейкобом Янгом из США, литовцем Наркусом Гирвидасом и Феликсом Бехле из Германии.

В полуфинале щелковский спортсмен одержал победу над сербским спортсменом Матием Еремичем, но в решающей схватке за золотую медаль уступил Дилшодбеку Хамроеву из Узбекистана и стал серебряным призером.

Администрация округа поздравила дзюдоиста и его тренера Джумбера Абуладзе с высоким результатом.

Напомним, что в феврале 2025 года Павел Коловердов завоевал бронзовую награду на Кубке Европы, который проходил в столице Боснии и Герцоговины — городе Сараево.