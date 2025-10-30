Спортсмен из Щелкова получил звание гроссмейстера России по шашкам
Воспитанника Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково Ивана Илясова удостоили высшего спортивного звания гроссмейстера России по шашкам. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев подписал приказ 24 октября 2025 года.
Иван Ильясов занимается шашками с пяти лет, сейчас ему 20. Спортсмен входит в состав сборных команд России и Московской области. Иван демонстрирует высокие достижения на состязаниях международного и всероссийского уровня.
В ноябре прошлого года спортсмен победил на молодежном чемпионате мира по шашкам-64 в турецкой Аланье. В марте 2025 года Иван Ильясов стал серебряным и бронзовым призером первенства России, а в мае того же года он выиграл серебряную и две бронзовые медали на Кубке мира по шашкам-64 в Ташкенте.
Помимо этого, Иван не раз побеждал и занимал призовые места на чемпионате Центрального федерального округа, чемпионате России и других всероссийских турнирах.