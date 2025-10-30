Спортсмен из Щелкова получил звание гроссмейстера России по шашкам

Иван Ильясов занимается шашками с пяти лет, сейчас ему 20. Спортсмен входит в состав сборных команд России и Московской области. Иван демонстрирует высокие достижения на состязаниях международного и всероссийского уровня.

В ноябре прошлого года спортсмен победил на молодежном чемпионате мира по шашкам-64 в турецкой Аланье. В марте 2025 года Иван Ильясов стал серебряным и бронзовым призером первенства России, а в мае того же года он выиграл серебряную и две бронзовые медали на Кубке мира по шашкам-64 в Ташкенте.

Помимо этого, Иван не раз побеждал и занимал призовые места на чемпионате Центрального федерального округа, чемпионате России и других всероссийских турнирах.