Спортсмен из Щелкова победил на этапе кубка мира по шашкам-64 | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 23:33 Спортсмен из Щелкова победил на этапе кубка мира по шашкам-64 Фото: Илясова Елена

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Ученик спортивной школы олимпийского резерва из городского округа Щелково выиграл первый этап Кубка мира по шашкам-64. В соревнованиях участвовали 52 спортсмена.

Подмосковный спортсмен Иван Илясов опередил 12 международных гроссмейстеров и занял первое место. Результат Ивана на соревнованиях мужской категории кубка мира по русским шашкам стал уникальным для представителей Московской области.

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Президент Федерации шашек России Анатолий Никитин отметил, что победа подмосковного спортсмена подняла престиж российских шашек на международном уровне.

«Горжусь, что имеем таких выдающихся спортсменов в России. Поздравляю Ивана и его тренера Сергея Парфенова с победой мирового масштаба», — добавил Никитин.

Этап кубка мира проходил в Кемере (Турция) и собрал 52 спортсмена из России, Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Болгарии и Эфиопии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют к осени. Он подчеркнул, что регион является лидером по строительству детских соцучреждений.

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