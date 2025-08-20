Спортсмен из Раменского выиграл бронзу на всероссийских соревнованиях по ушу

В Вологде прошла шестая летняя Спартакиада молодежи России, в рамках которой состоялся финальный этап 2025 года по ушу. Студент Раменского колледжа Максим Глубоков выиграл на соревнованиях бронзовую медаль.

Третьекурсник, осваивающий специальность «Правоохранительная деятельность», выступил в составе сборной Москвы в весовой категории до 75 килограммов среди спортсменов возрастной группы от 18 до 20 лет.

В рамках напряженных соревнований Максим Глубоков продемонстрировал отличную физическую подготовку и техническое мастерство, что позволило ему уверенно пройти в полуфинал турнира.

В решающем поединке за право выхода в финал он уступил сопернику из Дагестана и занял третье место.